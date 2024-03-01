Emniyet güçleri, yurt genelinde trafikte güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışıyor.
Bursa'da da merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, alkollü sürücülere geçit vermedi.
Polis ekipleri, alkollü sürücüleri tek tek yakaladı.
Geri vitese takıp son sürat kaçtı
Denetim noktasını gören S.Ç. ise dönüş alacağı sırada trafik ekiplerini görünce geri vitese takıp anayola çıktı.
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü anayolda son sürat geri geri giderken, alkollü sürücü ekipleri de peşine taktı.
Film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü, frene basıp teslim oldu.
"Alkollüyüm ondan kaçtım"
Hiçbir şey olmamış gibi araçtan inen sürücü, ‘Neden kaçtınız?’ sorusuna ‘Alkollü olduğum için kaçtım.’ dedi.
Pazarlık yapmaya kalkıştı: 18 bin TL ceza kesildi
Alkolmetreyi üflemeyen S.Ç., önce ekiplerle pazarlık yapmaya kalkıştı, ardından cihaza üflemeyi kabul etmedi.
Sürücüye geri kaçmaktan ve cihazı üflememekten 18 bin 200 lira ceza kesilirken, araç ise trafikten men edildi.
Nefes kesen kovalamaca ise kameraya saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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