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Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücüye 18 bin lira ceza

Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücüye 18 bin lira ceza Bursa'da uygulama noktasını gören bir sürücü, İstanbul yolunda geri vitese takıp son sürat kaçmaya çalıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken kovalamaca neticesi yakalanan sürücü "Neden kaçtınız?" sorusuna "Alkollüydüm, o yüzden kaçtım" dedi.