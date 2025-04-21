Bursa'da sahte alkol komalık etti

İHA

Bursa'da saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Fatih Mahallesi Kudret Sokak'ta bulunan bir evde, Enver A. (61) iddiaya göre dün dışarıda sahte alkol içti.

GÖRME KAYBI YAŞADI

Alkol içip evine giden adam fenalaşarak yatağına yattı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti olan şahıs olaydan yaklaşık 20 saat sonra görme kaybı yaşadı ve ailesinden kendisini hastaneye götürmesini istedi.

Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Enver A.'ya ilk müdahale yapıldı.

DURUMU CİDDİ

Alkol komasına girmesi nedeniyle bilinci kapalı olan 61 yaşındaki vatandaş, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.