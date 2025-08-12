Bursa'da sara nöbeti geçiren 4 yaşındaki çocuk havuza düştü

Korkunç olay Bursa'da yaşandı.
Saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana gelen olayda, kreşte çocuklara yüzme etkinliği yapıldı.
HAVUZA DÜŞEN ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Etkinlikte havuz kenarında bir anda nöbet geçiren 4 yaşındaki Berra D., havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Öğretmenleri çocuğu havuzdan çıkarıp ilk müdahalesi yaparken çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SOLUNUM SIKINTISI ÇEKEN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı öğrenip acil servise gelen annesi Beyza T., büyük üzüntü yaşadı ve kreş görevlilerine öfke püskürdü.
Solunum sıkıntısı çeken çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, savcılık talimatıyla soruşturma başlattı.