DHA
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından fırtına etkisini gösterdi..
Bursa'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Şehir merkezinde ağaçların yaprakları ve dalları ile çöp kutularından uçan cisimler tehlike oluşturdu.
Bazı ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi.
İŞ YERİNİN TABELASI SÖKÜLDÜ
Atatürk Caddesi'nde bir iş yerinin üstündeki sac tabela parçası ise az kalsın kazaya yol açacaktı.
Polisler emniyet şeridi çevirdi, itfaiye ekipleri ise merdivenle çıkarak sac parçasını söktüler.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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