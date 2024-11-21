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Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti

Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti Bursa'da etkili olan şiddetli fırtınada ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi. Bir iş yerinin üstündeki sac tabela parçası ise merdivenli itfaiye ekiplerince söküldü.