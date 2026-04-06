Bursa'da sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'da İnegöl ilçesinde gece saat 21.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SOPALI KAVGADA 3 GENÇ YARALANDI

Taraflar, birbirlerine sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, sopalarla darbedilen Berat A. (20), Bünyamin Y. (19) ve Yusuf Y. (23) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.