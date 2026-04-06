Bursa'da seyir halindeki otomobile mermi isabet etti

Bursa'da gece saat 22.30 sıralarında, İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu bulvarında Mehmet K. (27) yönetimindeki 35 AZM 303 plakalı otomobile, seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti.

ARACIN TAVANINA MERMİ İSABET ETTİ

Gelen ses üzerine duran sürücü, aracın tavan kısmında mermi izine rastladı. Mehmet K., otomobilinin ön camının üzerinde mermi çekirdeği de buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde ve çevrede inceleme yaptı.

Silahı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.