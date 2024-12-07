Bursa'da sürücü aracını sağa çekerek namaz kıldı

İHA

Bursa'da 16 AFL 129 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre namaz vaktini kaçırdı.

SAĞ ŞERİDE ÇEKEREK NAMAZ KILDI

Seyir halindeyken bir anda dörtlülerini açarak aracını en sağ şeride çeken sürücü, seccadesini çıkararak namaza durdu. İlginç anları gören diğer sürücüler, o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydetti.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için 112 Acil Servis Hattı'na haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücü, namazını bitirerek yoluna devam etti.