Bursa’da tekstil fabrikasında yangın

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Gül Sokak’ta bulunan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde saat gece 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

YANGIN 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, 9 itfaiye ekibi ve toplamda 21 araç sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ile ilgili tahkikat sürüyor.