Adana'da ev yangını

- Adana Kozan'da iki katlı bir evde yangın çıktı.
- Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve ev kullanılmaz hale geldi.
- Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Adana'da gece yarısı Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Gülpare Sokak'taki Hüseyin G.’ye ait iki katlı evde çıktı.
EV YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU, ÇİFT TAHLİYE EDİLDİ
Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Hüseyin G. ve eşi, komşularının yardımıyla evden tahliye edildi.
Evi saran alevler, adrese sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.
Evi kullanılmaz hale getiren yangının, ilk incelemeye göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.