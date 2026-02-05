Abone ol: Google News

Adana'da ev yangını

Kozan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 04:12
Adana'da ev yangını
  • Adana Kozan'da iki katlı bir evde yangın çıktı.
  • Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve ev kullanılmaz hale geldi.
  • Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Adana'da gece yarısı Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi Gülpare Sokak'taki Hüseyin G.’ye ait iki katlı evde çıktı.

EV YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU, ÇİFT TAHLİYE EDİLDİ

Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Hüseyin G. ve eşi, komşularının yardımıyla evden tahliye edildi.

Evi saran alevler, adrese sevk edilen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Evi kullanılmaz hale getiren yangının, ilk incelemeye göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

İç Haber Haberleri