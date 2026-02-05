Edirne'de çarptığı motosiklet sürücüsünü hastaneye götürdü

- Keşan'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü U.K. yaralandı.
- U.K., kazanın ardından otomobil sürücüsü A.Ç. tarafından hastaneye götürüldü ve sağlık durumu iyi.
- Olay, bir güvenlik kamerasına yansırken polis inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Edirne'de Keşan ilçesinde akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde Çarşı merkezinden, Keşan Adalet Sarayı yönüne giden A.Ç. yönetimindeki 22 AAR 855 plakalı otomobil, Tarhan Sokak’a dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen U.K. idaresindeki 22 ADV 415 plakalı motosikletle çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü U.K. yaralandı.
Yaralı sürücü, otomobil sürücüsü A.Ç. tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.
U.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Çevredeki bir iş yerinin kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.