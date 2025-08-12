Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Cinsel organında bulundu

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden sürüyor.
Kullananlardan zehir tacirlerine tüm şüpheliler tek tek yakalanıyor.
Bu kapsamda son operasyon Denizli'de gerçekleşti.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şehir dışından Denizli’ye uyuşturucu sokmak isteyen 2 yabancı uyruklu şahıs takibe takıldı.
Takip sonrasında Denizli’de malları teslim edeceği kişi ile buluştukları esnada düzenlenen operasyonla 3 şahıs gözaltına alındı.
CİNSEL ORGANINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu bir şüphelinin uyuşturucu maddeyi cinsel organında taşıdığı belirlendi.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinden yapılan aramalarda 6 parça halinde 145 gram metamfetamin maddesi, 260 gram sıvı halde sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
2 TUTUKLAMA
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.