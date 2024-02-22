Vahşi saldırının adresi Bursa.
21 Şubat günü saat 13.00 sıralarında Gemlik Serbest Bölge Ata Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana gelen olayda Hasan Hüseyin Çetin, kamyonetiyle hızla ilerlediği sırada, iddiaya göre, yol kenarında yürüyen Kazım Koç, toz kaldırdığı gerekçesiyle kendisine tepki gösterdi.
Geri dönüp kamyonetiyle çarptı
Çetin, tartıştığı Koç’a, geri dönerek kamyonetiyle çarptı. Hasan Hüseyin Çetin olay yerinden kaçarken, yaralanan Koç ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Tutuklandı
Şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde; tartışma sonrasında kontrolünü kaybettiği için sağlıklı düşünemediğini söylediği öğrenilen Hasan Hüseyin Çetin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay anı kamerada
Öte yandan, olay anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Kazım Koç’un, kamyonetiyle yanından geçip giden Çetin'e yol ortasına çıkarak tepki gösterdiği, Çetin’in de bunun üzerine geri dönerek, bir süre tartıştığı Koç’a kamyonetiyle çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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