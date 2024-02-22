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Bursa'da vahşi saldırı! Toz kaldırdığı için tepki gösteren yayaya geri dönüp kamyonetiyle çarptı

Bursa'da vahşi saldırı! Toz kaldırdığı için tepki gösteren yayaya geri dönüp kamyonetiyle çarptı Gemlik ilçesinde yol kenarında yürürken 'toz kaldırdığı' gerekçesiyle kendisine tepki gösterdiği için tartıştığı Kazım Koç’a geri dönerek kamyonetiyle çarpan Hasan Hüseyin Çetin tutuklandı.