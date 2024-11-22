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İHA

Ülke genelinde soğuk hava etkisini gösteriyor...

Yoğun yağışların etkili olduğu bir ilimiz de Bursa oldu.

Yapılan açıklamada Bursa'nın, aylık ortalama yağışı bir günde aldığı kaydedildi.

YAĞIŞ ORTALAMASININ NEREDEYSE YARISI KADAR YAĞMUR YAĞDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Bursa'nın kasım ayı uzun yıllar yağış ortalaması, kayıtlarda metrekareye 77,8 kilogram olarak yer alıyor.

Eylül ve ekim ayını yağışsız geçirdiği için barajlarındaki su seviyeleri kritik noktalara gerileyen Bursa'da dün, kasım ayı yağış ortalamasının neredeyse yarısı kadar yağmur yağdı.

EN AZ YAĞIŞ HARMANCIK'TA

Bursa'nın merkez ilçelerinden Nilüfer'e metrekareye 41,8 kilogram yağış olurken, Osmangazi'ye 35,7 ve Yıldırım'a 34,1 kilogram yağış düştü.

Kentin en fazla yağış alan yeri, metrekareye 45,7 kilogramla Uludağ Teleferik bölgesi oldu.

Bağlı ilçelerinde en fazla yağışı 41,1 kilogram ile Mustafakemalpaşa alırken en az yağış, 15,3 kilogramla Harmancık'ta geçekleşti.

Dünkü yağışla hem toprak tarımsal üretim açısından ihtiyacı olan suya kavuştu hem de barajlardaki su miktarları yükseldi.