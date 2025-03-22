Bursa'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

İHA
Bursa'da Orhangazi ilçesinde saat 00.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'ta 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
DUMANDAN ETKİLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Evde bulunan genç kadın ve 2 çocuğu, yangını fark ederek son anda kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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