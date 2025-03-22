Bursa'da yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

İHA

Bursa'da Orhangazi ilçesinde saat 00.00 sıralarında Arapzade Mahallesi Mescit Sokak'ta 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMANDAN ETKİLENEN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Evde bulunan genç kadın ve 2 çocuğu, yangını fark ederek son anda kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)