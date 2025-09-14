Bursa'da yavru ayı alarmı

Bursa’nın Keles ilçesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Misafirhanesi bahçesinde yavru ayıların görülmesi, site sakinleri arasında endişe yarattı.

Site yönetimi, yavru ayıların bahçede görülmesi üzerine site sakinlerini olası tehlikelere karşı uyardı. Özellikle çocukların bahçe ve çevrede yalnız bırakılmaması gerektiği belirtildi.

"DİKKATLİ OLUN" UYARISI

Yapılan açıklamada, “TKİ arka bahçe bölgesinde ayı ve yavrularının görüldüğü bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Özellikle çocuklarımız açısından tehlike arz edebilecek bu durum karşısında lütfen dikkatli olunuz. Çocuklarınızın TKİ bahçe ve çevresinde yalnız başına bulunmasına izin vermeyiniz. Mümkün oldukça TKİ arka bahçe bölgesinden uzak durmanız tavsiye olunur” ifadelerine yer verildi.