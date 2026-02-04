Abone ol: Google News

Bursa'da yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı

Bursa'da motosikletin çarptığı yaya ve motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 07:30
  • Bursa'da motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Bursa-Yalova kara yolunda seyreden M.B. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.S.'ye (57) çarptı.

Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

