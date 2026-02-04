Bursa'da yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı

- Bursa'da motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Bursa-Yalova kara yolunda seyreden M.B. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.S.'ye (57) çarptı.
Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.