TOKİ Düzce kura çekimi sonuç sorgulama 2026: Düzce kura çekimi canlı izle

Düzcelilerin aylardır süren meraklı bekleyişi sona eriyor!

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce’ye ayrılan kontenjanlar için kura günü geldi çattı.

"Ev sahibi olabilecek miyim?" sorusunun yanıt bulacağı kura çekimi için nefesler tutuldu.

başvuru sürecini tamamlayan Düzceliler kura çekiminin detaylarını araştırıyor.

Peki, TOKİ Düzce kura çekimi saat kaçta, nerede yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri…

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce ayağı bugün tamamlanıyor.

4 Şubat 2026 saat 11.00 itibarıyla başlayacak olan kura çekilişi, noter denetiminde şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek.

2.470 konut için yapılacak çekilişi vatandaşlar canlı yayından anlık olarak takip edebilecek.

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Düzce kura çekilişi sonrası hak sahiplerinin belirlenmesinde iki ana kanal kullanılıyor. İlk aşamada www.toki.gov.tradresindeki kura sonuçları bölümünden sorgulama yapılabilirken, kesinleşmiş listeler eş zamanlı olarak e-Devlet’e aktarılıyor.

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sadece bu resmi kanalları kullanmaları ve SMS ile gelen bilgilendirmeleri e-Devlet üzerinden teyit etmeleri öneriliyor.