Hatay'da 3 kaçak göçmen yakalandı

- Hatay'da Antakya–Belen yolunda durdurulan araçlarda 3 kaçak göçmen yakalandı.
- Göçmenlerin Türkiye'de yasa dışı olduğu tespit edildi.
- Göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına izin vermedi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
3 GÖÇMEN YAKALANDI
2 Şubat günü Antakya–Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta, 3 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan kontrollerde şahısların Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı anlaşıldı.
Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 organizatör gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan göçmenler hakkında ise ilgili yasal işlem başlatıldı.