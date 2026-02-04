Abone ol: Google News

Hatay'da 3 kaçak göçmen yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, Antakya–Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta 3 kaçak göçmen yakalandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 09:03
  • Hatay'da Antakya–Belen yolunda durdurulan araçlarda 3 kaçak göçmen yakalandı.
  • Göçmenlerin Türkiye'de yasa dışı olduğu tespit edildi.
  • Göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına izin vermedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

3 GÖÇMEN YAKALANDI

2 Şubat günü Antakya–Belen yolu üzerinde durdurulan iki araçta, 3 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan kontrollerde şahısların Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı anlaşıldı.

Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 organizatör gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan göçmenler hakkında ise ilgili yasal işlem başlatıldı.

