Bursa'da yolda yürürken araçtan açılan ateş sonucu yaralandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saat 00.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Park Sokak'ta yürüyerek eve gitmekten olan Ersel Ş.(32)'ye henüz plakası ve şüphelisi belirlenemeyen araçtan tabancayla 2 el ateş edildi.
BACAĞINDAN VURULDU
Tabancadan çıkan 2 mermi de Ersel Ş.'nin sağ bacağına isabet etti.
Yaralanan adam yere düştü. Şüpheli şahıs araçla kaçarak kayıplara karıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis şüpheli veya şüphelileri arıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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