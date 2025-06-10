Bursa'da yoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya otobüs çarptı

DHA

Bursa İnegöl'de gece saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Kalburt mevkinde Kenan K.(48) yönetimindeki 16 M 06079 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam K.'ye çarptı.

YAYA ÜST GEÇİDİNİ KULLANMADI, OTOBÜS ÇARPTI

Kazada Maryam K., çarpmanın şiddetiyle yere savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs şoförü Kenan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Maryam K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği noktada, yolun karşısında geçmek için kullanılan yaya üst geçidinin olduğu görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.