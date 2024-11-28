Bursa'da yürüyen merdivenlere ters binip ilerlemeye çalıştı

İHA

Bursa’da metroyla yolculuk yapan bir kişi, Osmangazi ilçesi Şehreküstü metro istasyonunda indikten sonra yukarı çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanmak istedi.

Fakat bindikten bir süre sonra çalışan yürüyen merdivenler aşağı yönde hareket edince mağdur olan vatandaş, dakikalarca ters bindiği yürüyen merdivenden yukarı çıkmak için uğraştı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar kameraya yansırken bazı vatandaşlar, şaşkın bakışlarla izlediği kişinin ne yaptığını anlamaya çalıştı.