Bursa'da zeminden yıkılan binada son kat havada asılı kaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi 10’uncu Yavuz Sokak’ta, hakkında yıkım kararı bulunan 4 katlı eski binada iş makinesiyle kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Operatör, binayı zeminden yıkmaya başladı.

ALT KATLAR YIKILDI, SON KAT AYAKTA KALDI

Yıkım sırasında binanın ilk üç katı kısa sürede yerle bir oldu. Ancak en üst kat, taşıyıcı kolon ve duvarlar üzerinde bir süre ayakta kalarak iki apartman arasında dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

İŞ MAKİNESİNİN DARBESİYLE YERLE BİR OLDU

Ayakta kalan son kat da iş makinesinin müdahalesiyle yıkıldı. Yıkım anında sokak yoğun toz bulutuyla kaplanırken o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR YIKIM GÖRDÜK"

Yıkımı izleyen çevre sakinleri, daha önce benzer bir manzarayla karşılaşmadıklarını belirterek yaşananlara şaşkınlıkla tanıklık ettiklerini ifade etti.