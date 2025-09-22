Abone ol: Google News

Bursa’nın İnegöl ilçesinde samanlık yangını

İnegöl ilçesinde çıkan yangında bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 00:56
Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 20.00 sıralarında Hacıkara Mahallesi’nde bir evin yanında bulunan samanlıkta yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın samanlığı tamamen sararken, ekipler alevlerin eve sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

