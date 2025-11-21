Abone ol: Google News

Büyükşehir’de 30 bin TL’ye arsa, 50 bin TL’ye tarla: Yetişen alıyor

Toprak sahibi olmak isteyenlere güzel haber Milli Emlak’tan geldi. Büyükşehirde yer alan taşınmazlar için “kelepir satış” duyurusu yaptı. 30 bin TL’ye arsa, 52 bin TL’ye bağ-bahçe satışı yapılacak.

Yayınlama Tarihi: 21.11.2025 10:49
  • Milli Emlak büyükşehirlerdeki taşınmazlar için cazip fiyatlarla satış duyurusu yaptı.
  • Ankara'nın Bala ilçesinde 30 bin TL'ye arsa ve 52 bin TL'ye tarla satılacak.
  • İhaleler 25 Kasım 2025'te düzenlenecek.

Gayrimenkul piyasasında uygun fiyat arayışında olan yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat doğdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı kurumlar, Türkiye genelinde onlarca taşınmazı cazip rakamlarla ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor.

Kırsal bölgelerdeki tarlalar ile imarlı arsaların ekonomik koşullara göre oldukça düşük başlangıç bedelleriyle satışa sunulacak.

En son duyurulan ihale listesine göre Ankara’da 30 bin TL’ye arsa, 52 bin TL’ye ise tarla satılacak.

52 BİN TL'DEN BAĞ-BAHÇE SATIŞI

Ankara’nın Bala ilçesinde satışa çıkarılacak olan bağ-bahçenin bedeli 52.000 TL olarak belirtildi. 

İhale tarihi 25 Kasım 2025 saat 15.00 olan tarla satışının teminat bedeli ise 10.400 TL olarak kaydedildi.

30 BİN TL'DEN ARSA SATIŞI

Yine Ankara'nın Bala ilçesinde ihale bedeli 30.000 TL olan arsa satışı yapılacak.

İhale, 25 Kasım 2025 Salı günü saat 11.10'da gerçekleşecek. Tarlanın ihale için teminat bedeli ise 6.000 TL olarak belirtildi.

