Büyükşehir’de 30 bin TL’ye arsa, 50 bin TL’ye tarla: Yetişen alıyor

Gayrimenkul piyasasında uygun fiyat arayışında olan yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat doğdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı kurumlar, Türkiye genelinde onlarca taşınmazı cazip rakamlarla ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor.

Kırsal bölgelerdeki tarlalar ile imarlı arsaların ekonomik koşullara göre oldukça düşük başlangıç bedelleriyle satışa sunulacak.

En son duyurulan ihale listesine göre Ankara’da 30 bin TL’ye arsa, 52 bin TL’ye ise tarla satılacak.

52 BİN TL'DEN BAĞ-BAHÇE SATIŞI

Ankara’nın Bala ilçesinde satışa çıkarılacak olan bağ-bahçenin bedeli 52.000 TL olarak belirtildi.

İhale tarihi 25 Kasım 2025 saat 15.00 olan tarla satışının teminat bedeli ise 10.400 TL olarak kaydedildi.

30 BİN TL'DEN ARSA SATIŞI

Yine Ankara'nın Bala ilçesinde ihale bedeli 30.000 TL olan arsa satışı yapılacak.

İhale, 25 Kasım 2025 Salı günü saat 11.10'da gerçekleşecek. Tarlanın ihale için teminat bedeli ise 6.000 TL olarak belirtildi.