BYD Kasım 2025 fiyat listesi: BYD Dolphin, Seal, Han, Atto 3, Tang…

Elektrikli araç piyasasında adından söz ettiren BYD, 2023’te tanıttığı ATTO 3 modeliyle güçlü bir çıkış yakaladı.

Marka, rekabetçi fiyatlandırma stratejisi sayesinde hem Türkiye’de hem globalde satışlarını artırdı.

Yeni dönemde Dolphin ve ATTO 3 modelleri fiyatlarını korurken, üst segmentteki modeller için özel kampanyalar dikkat çekti.

İşte Kasım 2025 BYD fiyat listesi:

DOLPHIN VE ATTO 3 FİYAT LİSTESİ

Marka, hatchback ve kompakt SUV segmentlerinde fiyatlarını sabit tutarak pazar payını korumayı amaçlıyor.

Bu hamle, hem Çinli üreticilerle rekabeti sürdürmek hem de kullanıcı güvenini pekiştirmek adına önemli görülüyor.

SEAL VE HAN FİYAT LİSTESİ

Markanın Seal ve Han modelleri, Kasım 2025 listesinde en çok dikkat çeken elektrikli sedanlar arasında yer aldı.

Gelişmiş teknolojileri, uzun menzilleri ve lüks iç tasarımlarıyla öne çıkan bu iki model, BYD’nin global stratejisinin merkezinde konumlanıyor.

SEAL U DM-i KAMPANYALI FİYATLAR

Seal U DM-i AWD Design modeli, Kasım 2025 itibarıyla 155.000 TL indirimli fiyat ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Hibrit teknolojisi ve elektrikli sürüş avantajını bir arada sunan model, hem şehir içi hem uzun menzil kullanımı için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.