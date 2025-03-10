Çadırda Başladı; Şimdi Fabrikası Var! Bakın Ne Üretiyor...

İHA

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Sinan Kutlu, 25 yıl önce çadırda başladığı peynir üretiminde bir çok insanın hayal bile edemeyeceği bir başarı elde etti.

Her geçen gün işlerini geliştiren Kutlu, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrika kurdu. Yaklaşık 7 bin metrekare alana kurduğu fabrikada ürettiği makarna, pizza, salata ve bir çok sosta kullanılan İtalyan peynirlerini başta ABD olmak üzere yurtdışındaki bir çok ülkeye ihraç ediyor.

Kırsalda yaşayan 3 bin 800 aileden yılda yaklaşık 11 bin ton süt alan Kutlu, hem ilin ekonomisine katkı sunuyor hem de ülkenin dış pazardaki payını arttırıyor.

Tamamen modern şartlarda çalışan fabrikada İtalyan pecorino peynirinin yanı sıra yoğurt, tulum peyniri, tescilli sadeyağ ve lor peyniri de üretiliyor.

YILDA 11 TON SÜT

Fabrikada 5 çeşit peynir ürettiklerini söyleyen Fabrika Müdürü Mustafa Acar, "Burada 5 çeşit peynir üretiyoruz. Burası 7 bin metrekare alanı olan bir süt fabrikası. Burada ürettiğimiz peynirler feta peyniri, beyaz peynir üretiyoruz. Pecorino peyniri üretiyoruz, sert koyun kaşarından. Tulum peyniri üretiyoruz. Coğrafi işaretli sadeyağ üretiyoruz. Yılda yaklaşık 11 bin ton süt satın alıyoruz. Toplamda baktığınızda 3 bin 800 handen süt topluyoruz. Bir de Ceylanpınar TİGEM’den süt alıyoruz. Gelen sütler burada pastörize olduktan sonra işleme alınıyor. Daha sonra da koyun sütünden ürünler yapıyoruz. Ortadoğu ve Amerika’ya ihraç ettiğimiz bir peynir çeşidimiz var. İtalyan peyniri diyoruz, pecorino peyniri. Koyun sütünden yapılıyor. Çok sert bir peynir. Bu peynir makarnalarda, pizzalarda, salatalarda ve soslarda tüketiliyor" dedi.

ÇADIRDA BAŞLADI

Peynir üretimine çadırda başladıklarını söyleyen Acar," Hikayemiz çok ilginç. 2001 yılında çadırda başlayan bir serüven var. Şu anda entegre bir tesis olmuş durumdayız. Yurtdışına ihracat yapıyoruz. Tesiste yaklaşık 100 kişi çalışıyoruz. Aynı zamanda süt sağım ve toplama operasyonundaki arkadaşlarımızla beraber toplam 400 kişiyiz. Böyle bir tesis kurmak, gerekli belgeleri almak ihracat ve yurt içinde ürün satmak için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Özellikle gıda güvenirliği ve gıda izlenirliği çok önemli, o yüzden bir kaliteye çok yatırım yaptık. Bölgemizde bulunan Harran Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz. Çiğ süt ve mikrobiyoloji laboratuvarımızı üniversite ile birlikte kurduk. Yine bölgeden 4 tane çalışan gıda mühendisi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız da gerçekten çok donanımlı. Üniversite ile birlikte eğitim alarak fabrikamızda kaliteli ürünler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEF DÜNYA MARKASI

Bundan sonraki hedeflerini de aktaran Acar, "Bundan sonra bölgemizdeki küçükbaş hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. En önemlisi bu çünkü hammaddemiz olmazsa biz bu işi yapamayız. Bölgeye bu konuda bir ekonomik katkı sağlıyoruz. Ardından bölgede örnek bir model olmak istiyoruz. İşte bu şartlarda başlamış, ihracat yapan, gerekli şartları sağlamış bir model olmak istiyoruz ve Anadolu’dan bir dünya markası çıkartmak istiyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi de bu" dedi