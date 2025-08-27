Çalışmalarda son aşamaya gelindi: 2 buçuk saatlik yol 18 dakikaya düşüyor

Mersin’de yıllardır tatilcilerin ve bölge halkının kâbusuna dönüşen trafik çilesi sona eriyor. Özellikle yaz aylarında Kızkalesi güzergâhında kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, hem sürücülerin sabrını hem de tatil keyfini tüketiyordu.

Akdeniz’in en yoğun ulaşım hatlarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna bağlanacak Çeşmeli-Taşucu otoyolu, işte tam da bu kronikleşmiş sorunu kökten çözmeyi hedefliyor.

Yıllardır beklenen dev proje, nihayet kritik aşamalarından biri olan Erdemli-Kocahasanlı-Limonlu bölümündeki çalışmalarla gündemdeki yerini aldı.

18 DAKİKAYA İNİYOR

Projeyi yürüten ekipler, 53 kilometre uzunluğundaki bu kesimde gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

42 kilometresi ana gövdeden, 11 kilometresi bağlantı yollarından oluşan güzergâh tamamlandığında, şu an 2,5 saati bulan Erdemli-Kızkalesi trafiği sadece 18-20 dakikaya inecek.

42 kilometrelik ana gövdenin yüzde 30'u, yani 12,5 kilometrelik kısmı, 7 tünel ve 5 viyadükten oluşuyor.

Tatilciler için büyük bir rahatlama sağlayacak bu yol, aynı zamanda bölge halkının günlük yaşamına da ciddi bir nefes aldıracak.