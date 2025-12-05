İstanbul'da zincirleme kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da saat 19.30 sıralarında Başakşehir, Başak Mahallesi Mahmutbey yolu üzerinde, Bağcılar-Cebeci istikametine seyreden 34 KCA 280 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen iki araca çarptıktan sonra refüjü aştı.

Beton mikseri, karşı şeritte ilerleyen 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından 34 FOR 466 plakalı kamyonetin üzerine devrildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Beş aracın karıştığı kazada hafif ticari araçta bulunan Yalçın Tınaz (46) ve Emel Tınaz (40), hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan Yasin B. (25), Gamze B. (26), Hasan K. (60), Turan A. (55), Semih K. (35) ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralılara kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

TAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik tamamen durma noktasına geldi.

Olay yerinden yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Yalçın Tınaz ve Emel Tınaz’ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.