Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nın 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında, bir yük gemisinde makine arızası yaşandı.
Olay nedeniyle Çanakkale Boğazı, geçici olarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılarak önlem alındı.
Boğaz'a kuzey ve güney yönlerden giren gemiler ise geri döndürüldü.
LİBERYA BAYRAKLI GEMİDE ARIZA
Romanya'dan Fransa'ya giden Liberya bayraklı 289 metre boyundaki "Capt Nature" isimli kuru yük gemisinin makineleri, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında arızalandı.
KURTARICI RÖMORKÖRLER BÖLGEYE ULAŞTI
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi.
Ekiplerin, makine arızası yaşanan gemiye müdahalesi sürüyor.
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