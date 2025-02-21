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İHA

Çanakkale'de olumsuz hava şartları etkili olmaya devam ediyor..

Bu kapsamda feribot seferlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında planlanan bazı feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada’dan saat 13.00, 18.00 ve 22.00, Kabatepe’den ise saat 15.00 ve 20.00 seferi yapılamayacak.