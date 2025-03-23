DHA

Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bulunan Bayramiç'te, ani sıcaklık düşüşleri sonucu meydana gelen zirai don, meyve bahçelerinde büyük zararlara yol açtı.

Özellikle AB coğrafi işaret tescilli Bayramiç beyazı ve diğer birçok meyve ağacı, bu beklenmedik hava koşulundan olumsuz etkilendi.

Üreticiler, gece saatlerinde saman balyaları yakarak donun etkisini azaltmaya çalıştıysa da, tüm bu önlemlere rağmen ciddi zararlar oluştu.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, ilçedeki zarar oranının neredeyse yüzde 100'e ulaştığını belirtti:

19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece, şiddetli bir don olayına maruz kaldık. İlçemizin çevresindeki sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düşerken, merkeze uzak bölgelerde bu değer eksi 7 dereceyi buldu. Nektarin ve sert çekirdekli meyve ağaçları çiçek açmıştı ve bu tür meyveler ancak eksi 3 dereceye kadar dayanabilir. Ancak eksi 5 ve eksi 7 dereceleri gördük ve maalesef bu don nedeniyle birçok ağacın hasat edilmesi mümkün değil. Bayramiç'te yaklaşık 7.500 dekar alanda sert çekirdekli meyve yetiştiriciliği yapılmakta ve bu ürünlerin çoğu yurt dışına ihraç edilirdi. Şu anda don nedeniyle meydana gelen zarar yüzde 100'e yakın.

"BAYRAMİÇ, DOĞAL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ"

Bayramiç'teki çoğu üreticinin geçim kaynağının meyvecilik olduğunu vurgulayan Şen, ilçenin bir an önce doğal afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi: