Çanakkale'de fırtına alarmı: Bazı feribot seferleri iptal edildi

AA

Çanakkale, yarın etkili olması beklenen fırtınaya hazırlanıyor.

Yarın etkili olması beklenen fırtına haberi sonrası GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den açıklama geldi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri, yarın olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamayacak.

Öte yandan açıklamaya göre, diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre gerçekleştirilecek.







