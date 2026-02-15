Çanakkale'de fırtına: Evin balkon camı yıkıldı

- Çanakkale'de etkili olan fırtına, bir apartmanın balkon camını yıktı.
- İnönü Caddesi'ndeki devrilen ağaç, yolu geçici olarak kapattı.
- Bu fırtına, iki otomobilin hasar görmesine de neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu beklenen fırtına, yurdun kıyı kesimlerinde etkisini gösterdi.
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İnönü Caddesi’nde devrilen ağaç, yolu ulaşıma kapattı.
Olay yerine gelen belediye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
BALKON DUVARI YIKILDI
Ayrıca Barbaros Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinin balkon duvarı, fırtına nedeniyle yıkıldı.
OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ
Öte yandan, fırtına nedeniyle devrilen bir başka ağaç ise park halindeki iki otomobile zarar verdi.