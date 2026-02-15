Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne toz taşınımı uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye genelinde yağışlı hava etkili etkisini gösterirken, açıklanan yeni duyuruda toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada özellikle Marmara Bölgesi için uyarı geldi.

İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞACAK

Başta İstanbul olmak üzere Marmara illerinde bu akşamdan itibaren toz taşınımı beklendiği bildirildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YARIN GECEYE KADAR ETKİLİ OLACAK

Toz taşınımının yarın gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.