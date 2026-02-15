Tekirdağ'da drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza

- Tekirdağ Kapaklı'da drift yapan bir sürücüye 58 bin 217 TL ceza kesildi.
- Sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
- Araç sahibi B.Ç.'ye de 4 bin 779 TL ceza uygulandı.
Artan cezalara rağmen sürücülerin drift tutkusu bitmiyor..
Son olay Tekirdağ'da yaşandı.
14 Şubat'ta saat 12.55'de Kapaklı ilçesinde bir sürücü, drift yapmadan önce aracından inerek plakayı bagajdan çıkardığı siyah bir cisimle kapattı.
DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERALARDAN YAKALANDI
Ardından sürücü drift yaparken, o anlar kameralara yansıdı.
Yapılan çalışmalar sonucunda otomobilin sahibi B.Ç. ile sürücü Y.Ç.’ye ulaşıldı.
58 BİN 217 LİRA CEZA
Araç sahibi B.Ç.’ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 4 bin 779 TL idari para cezası uygulandı. Aracı kullanan Y.Ç.’ye ise 58 bin 217 idari para cezası kesildi. Sürücünün ayrıca ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü Y.Ç. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.