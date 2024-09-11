İHA
Çanakkale'nin Çan ilçesinde belediye, kapalı durağa tekme ve yumruk atarak zarar veren gençlerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
"BELEDİYE MALINA ZARAR VERMENİN CEZASI 1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS"
Paylaşımda, "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md. 152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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