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Çanakkale'de gençler durağa tekme ve yumruk atarak zarar verdi

Çanakkale'de gençler durağa tekme ve yumruk atarak zarar verdi Çan ilçesinde bir grup genç, durağın duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdi. Belediye ise o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, belediye malına zarar vermenin cezasını hatırlattı.