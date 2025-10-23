Çanakkale'de sel: Sular altında kalan bölgeler havadan görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, gece boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe sular altında kaldı.

Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler, tarım arazileri, iş yerleri sular altında kaldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

"KARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI"

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gökçeada'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede 150 mm'ye ulaşarak ilçe genelinde sele ve heyelana neden oldu. Yoğun yağışın ardından sabah saatlerinde bazı bölgelerde yollar kapanırken, kamu kurum ve kuruluşları hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etti. 23 Ekim 2025 günü saat 06.30 sıralarında Gökçeada-Tepeköy kara yolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı

"HAVALİMANI ÇEVRESİNDEKİ ALTYAPIDA HASARA YOL AÇTI"

Kara yolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yol kısa sürede ulaşıma açıldı. Zeytinliköy'de köy içi yollar zarar görürken, İlçe Özel İdare ekipleri bölgede su tahliye ve yol düzeltme çalışmalarını sürdürdü. Kaleköy mevkiinde, dere yatağında meydana gelen taşkın sonucunda tarım arazileri ve kıyı bölgesinde geniş çaplı su birikintileri oluştu. Yeni Bademli köyünde tarım alanlarını etkileyen sel, Gökçeada Havalimanı çevresindeki altyapıda da hasara yol açtı. Havalimanı bölgesinde yapılan hızlı müdahale sayesinde altyapıdaki tahribat kısa sürede giderildi.

"HASAR TESPİT VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR"