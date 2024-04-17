Haberler



İç Haber



Çanakkale'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var

Çanakkale'de toprak kayması! Göçük altında kalanlar var Lapseki ilçesinde, hayır çeşmesi için su yolu kazısı yapıldığı sırada meydana gelen toprak kaymasında bazı kişilerin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.