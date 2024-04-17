DHA
Çanakkale'de hayır çeşmesi kazısında göçük..
Saat 16.30 sıralarında Lapseki ilçesi Kangırlı köyünde hayır çeşmesi için kazı çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi.
Kazı çalışması sırasında bazı kişilerin toprak yığınları altında kaldığı iddia edildi.
Göçük altında kalanlar oldu
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve AKUT ekibi sevk edildi.
Göçük altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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