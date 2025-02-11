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İHA

Çanakkale Boğazı'nda gelgit olayları yaşanıyor..

Gelgit olayının net bir şekilde görüldüğü tatil beldesi Dardanos sahillerinde gelgit olayına bağlı olarak deniz, yaklaşık 10 metre çekildi.

BAZI TEKNELER KIYIYA OTURDU

Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı.

Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu.

Bazı tekneler kıyıya otururken, sahildeki iskele ise karada görünümü kazandı.

DENİZ ÇEKİLMELERİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Marmaris'te 5 ve Fethiye'de ise 3 metreye kadar deniz suyunda çekilme yaşandı.