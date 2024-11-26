D-100 karayolu, yoğun kar yağışının etkisi altında

İHA

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 karayolunun Çankırı güzergahında etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

SÜRÜCÜLER UYARILDI

Yoğun kar yağışı sebebiyle yollar kayganlaşırken sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.

Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmaları ise sürüyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yavaş ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Meteorolojiden gelen verilere göre, kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi tahmin ediliyor.