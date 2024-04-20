Çankırı'da fırtına nedeniyle caminin minaresi devrildi Çankırı'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

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AA & Ensonhaber

Çankırı kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçlar devrildi, iş yerlerinin dışında bulunan dolaplar ve eşyalarla çöp konteynerleri sürüklendi, bazı apartman dairelerinin camları kırıldı.

Caminin minaresi devrildi

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden biri de rüzgarın etkisiyle devrildi. Minareden kopan parçalar, çevrede bulunan iş yerleri ve araçlara zarar verdi.

Belediye ekipleri, yıkılan minarenin molozlarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede güvenlik güçleri önlem aldı.