İstanbul'da trafik denetimi: Magandalara ceza yağdı Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu düzeninin sağlanması, çevreye rahatsızlık veren fiillerin önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Bağdat Caddesi ve Çetin Emeç Bulvarı’nda geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Göster Hızlı Özet Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bağdat Caddesi ve Çetin Emeç Bulvarı'nda trafik güvenliğini artırmak için kapsamlı denetimler yaptı.

Denetimlerde 36 sürücüye toplam 91 bin 321 lira, 108 şahsa ise gürültü nedeniyle 190 bin 512 lira ceza verildi.

Ayrıca, uyuşturucu kullanımı ve çeşitli suçlardan 4 kişi hakkında işlem yapıldı, bir yabancı uyruklu şahıs ise Göç İdaresi'ne teslim edildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Trafikte yapılan 'basit' ihlaller, geri döndürülemeyecek sonuçlara yol açabiliyor. Kuralların uyulması hayati önem taşırken emniyet güçleri, uymayan sürücülerin peşine düşüyor. Bu kapsamda trafik emniyet ekipleri, Kadıköy ilçesinde başarılı bir çalışmaya imza attı. TRAFİK MAGANDALARI TEK TEK TESPİT EDİLDİ Denetimler kapsamında 36 araç sürücüsüne toplam 91 bin 321 lira idari para cezası uygulandı. Bağdat Caddesi tedbirleri kapsamında 7 sabit uygulama noktası oluşturulurken ekipler, ring halinde de denetim yaptı. 108 ŞAHSA PARA CEZASI KESİLDİ Yapılan kontrollerde, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü yaptığı tespit edilen 108 şahıs hakkında idari yaptırım uygulanarak toplam 190 bin 512 lira para cezası kesildi. Trafik yönünden gerçekleştirilen kontrollerde ise çeşitli kural ihlallerinde bulunduğu belirlenen 36 araç sürücüsüne toplam 91 bin 321 lira idari para cezası uygulandı. DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR Denetimlerde ayrıca uyuşturucu madde kullanımı kapsamında 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Öte yandan yasal oturum süresini ihlal ettiği belirlenen 1 yabancı uyruklu şahıs ise, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kadıköy’de özellikle akşam saatlerinde artan gürültü ve trafik ihlallerine karşı denetimler aralıksız sürüyor. İç Haber Haberleri TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Konya TOKİ kura çekimi canlı izle

Esenyurt'ta, ikiz bebeklerinin önünde darbedildi

Şırnak’ta 70 gündür kapalı olan Tanin Geçidi yolu için çalışma başlatıldı