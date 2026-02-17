TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Konya TOKİ kura çekimi canlı izle TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura çekilişi başlıyor. Başvuru yapan vatandaşlar, kura çekiminin saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte TOKİ Konya kura çekimine ilişkin detaylar…