TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Konya TOKİ kura çekimi canlı izle

- TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’daki 15 bin 200 konut için kura çekimi 16 Şubat 2026’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde noter huzurunda saat 11.30’da yapılacak.
- Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
- Sonuçlar ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da yapılacak kura çekimi için nefesler tutuldu.
Başvurularını tamamlayan binlerce kişi, hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin tarihini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor.
Peki, Konya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura çekimi nereden izlenecek?
TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ KAÇTA?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya’da yapılacak 15 bin 200 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 16 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.
Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenecek çekiliş, saat 11.30’da noter huzurunda yapılacak.
Kura sürecini salonda takip edemeyen vatandaşlar için çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı sonuç listeleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Başvuru yapan adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sonuçları online olarak sorgulayabilecek.
