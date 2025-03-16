Çankırı'da husumetli grup arasında sokak ortasında silahlı kavga: 4 yaralı

İHA

Çankırı'da Alibey Mahallesi'de, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu M.S. (39), S.G. (35), İ.E. (64) ve N.E. (30) tüfekle yaralandı.

TÜFEKLE YARALANAN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. (34), C.G. (31), F.S. (32), Y.E. (21), S.E. (25), N.E. (64) ve İ.E. (64), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.