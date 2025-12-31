Malatya'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

- Malatya'da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı.
- Kontrollü patlama sonrası valizin boş olduğu belirlendi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da gece saat 02.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde Paşaköşkü Camii mevkiinde kaldırımdaki çöp konteyneri yanına bırakılan şüpheli valizi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ŞÜPHELİ VALİZ KONTROLLÜ PATLAMAYLA İMHA EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, yol güzergahı kapatılarak güvenlik önlemi alındı.
Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı valizin yanına giderek fünyeyi yerleştirdi.
Ardından gerçekleştirilen kontrollü patlama sonrasında valizin boş olduğu anlaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.