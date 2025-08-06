Çay sektöründe yeni dönem başlıyor: İki dev marka birleşti

İstanbul’da düzenlenen etkinlikte Efor Holding üst düzey yöneticileri, Ofçay markasının Efor Çay bünyesine katılmasının detaylarını paylaştı.

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, CEO Ahmet Demir, Gıda ve İçecek Grup Başkanı Ediz Kaboğlu ile Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Selin Uras, birleşmenin sektöre ve şirketin geleceğine katkılarını değerlendirdi.

Yıllara dayanan tecrübesiyle bilinen Ofçay, Efor Çay’ın yenilikçi ve dinamik yönetimiyle birleşerek Türkiye’nin en büyük üçüncü çay üreticisi unvanını almaya hazırlanıyor. Bu birleşme sayesinde üretim kapasitesinin yüzde 100 artırılması ve üretim alanının yüzde 85 büyümesi hedefleniyor.

Efor Holding çatısı altında daha da güçlenecek Ofçay, zengin ürün yelpazesi, modern üretim teknikleri ve geniş dağıtım ağıyla hem yurt içinde hem de global pazarlarda rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

“YERLİ ÜRETİMİ KÜRESEL VİZYONA TAŞIYORUZ”

İHA'da yer alan haber göre; İstanbul’da düzenlenen etkinlikte konuşan Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, şirketlerinin entegre büyüme modelleriyle yerli üretimi uluslararası arenaya taşıma vizyonunu vurguladı. Akkuş, stratejik iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, bu güç birliğinin ülke ekonomisine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

1968 yılında başlayan serüvenlerine değinen Akkuş, holdinglerinin bugün çok sektörlü, yüksek stratejiye sahip bir entegre sanayi ekosistemine dönüştüğünü belirtti. Açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

"Öncesinde 1968'den beri başka işlerimiz vardı. Ama çay sektörüne başladığımızda Ofçay 1985 yılından beri vardı. Köklü bir markaydı. 7 fabrikası vardı. Bu 7 fabrikasında 2018'de Jacobs JDA grubuyla yüzde 70'ini satın alma suretiyle birleşmişlerdi. 2025'in Nisan ayına kadar da beraberdiler. Biz de bu zamana kadar bu süreci buraya kadar getirdik. Allah nasip etti, satın alınımını gerçekleştirdik. Bunu da sizinle paylaşmaktan gurur duyuyoruz."

Efor Çay'ın fabrikalarıyla Türkiye'nin 5. büyük ana üreticisi konumunda bir şirket olduğunu vurgulayan Akkuş, "Çay sanayisi olarak paketlemesini de yeni yaptığı yatırımlarıyla, kahve üretimiyle devam eden yeniden duyurduğumuz yeni sanayilerle likit üretimiyle zaten önüne yol vermiş hızlanmış ve zirveye doğru giden bir yapısı vardı." dedi.

Ofçay'ın satın alınmasıyla birlikte Türkiye'nin 3. büyük üreticisi konumuna geldiğine dikkat çeken Akkuş, "Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden yerli ve milli bir marka olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.