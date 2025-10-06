ChatGPT’nin yeni özelliği “Pulse” kullanım rehberi: Nasıl açılır, ne işe yarar?

Yapay zeka dünyasında dönüşüm süreci hız kazanıyor.

OpenAI, sohbet odaklı yapay zeka modelini daha “önden davranan” bir yardımcıya dönüştürmeye yönelik önemli bir adım attı.

Yeni özellik ChatGPT Pulse, kullanıcıları beklemeden harekete geçerek her sabah kişiselleştirilmiş özetlerle onları karşılayacak.

PULSE NASIL ÇALIŞIYOR?

Pulse, gece boyunca arka planda sizin sohbet geçmişinizi, tercihlerinizi ve isteğe bağlı olarak takvim ile e-posta verilerinizi analiz ediyor.

Ertesi sabah size 5–10 adet kişiselleştirilmiş “kart” sunuyor. Bu kartlarda; ilgi alanlarınıza dair haberler, projelerle ilgili öneriler, planlar, yapılacak hatırlatmalar ve benzeri bilgiler yer alabiliyor.

Günlük özetlerinizin neler içermesini istediğinizi siz belirleyebiliyor, hangi tür içeriklerin gelsin gelmesin demek istiyorsanız bunu “curate” özelliğiyle ayarlayabiliyorsunuz.

Özetler sadece bir kez sunuluyor ve otomatik olarak “Bugün bu kadar” mesajı veriliyor. Yani tasarımı itibarıyla kullanıcıyı sonsuz bir akışa sürüklemesi amaçlanmamış.

AVANTAJLARI

Pulse ile ChatGPT artık sadece bir "cevap veren" yapı olmaktan çıkıp, proaktif öneri sunan bir asistan haline geliyor.

Gün içinde verimli olmanızı kolaylaştıracak hatırlatmalar, plan önerileri gibi ipuçlarını otomatik şekilde sunma imkanı doğuyor.

Kullanıcının yönlendirmesiyle hangi içeriklerin öne çıkacağı şekillenebileceği için kişiselleştirme seviyesi yüksek.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Özellik hala ön izleme aşamasında, önerilen içerikler her zaman ideal ve hatasız olmayabilir.

Kişiselleştirme için sohbet geçmişi, hafıza ve bağlantılı uygulamalar kullanılıyor. Kullanıcıların gizlilik tercihleri önemli rol oynayacak.

Pulse varsayılan olarak kapalı gelir. Kullanıcılar isteğe göre açıp kapatabilir.

CHATGPT PULSE NASIL AKTİF EDİLİR?

Pulse şimdilik kademeli olarak ve genellikle ücretli planlarda kullanılabiliyor. Hesap ayarlarında “Pulse” veya “Günlük Brifing” sekmesi olup olmadığı kontrol edilmeli.

Pulse, kişiselleştirilmiş özetler hazırlamak için sohbet geçmişi ve hafıza özelliğine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Ayarlar - Veri Kontrolleri bölümünden her ikisinin açık olduğundan emin olunmalı.

Ayarlar menüsünde “Pulse” seçeneği üzerinden özellik aktif hale getirilmeli. Seçenek görünmüyorsa, bu durum bölgesel sınırlamalardan veya henüz hesaba tanımlanmamış olmasından kaynaklanabiliyor.

Pulse, e-posta, takvim veya Slack gibi üçüncü taraf uygulamalardan veri çekebiliyor. Kullanıcılar yalnızca ihtiyaç duydukları izinleri vermeleri konusunda uyarılıyor.

Özetlerde hangi kanalların, etiketlerin veya kişilerin öne çıkarılacağı tercihler bölümünden ayarlanabiliyor. Böylece kullanıcılar kişisel veya hassas konuşmaları hariç tutabiliyor.

Özetlerin günlük veya gün içi sıklıkta, uygulama içi bildirim, push veya e-posta yoluyla teslim edilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine uygun saati belirleyebiliyor.

Özetlerin kısa karar listesi, yapılacaklar, sorular veya “zaman çizelgesi” şeklinde görüntülenmesi sağlanabiliyor. Kullanıcılar ayrıca ek talimatlarla özetin tonunu özelleştirebiliyor.