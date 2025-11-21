Chery fiyat listesi Kasım 2025: O modelde 500 bin TL indirim yaptı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de sıfır SUV almak isteyenler, son dönemde otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik nedeniyle markalar arasında ciddi bir karşılaştırma yapıyor.

BMW, Skoda, Renault gibi köklü markaların modelleri değerlendirilirken, özellikle son iki yılda satış ivmesini hızla artıran Chery, fiyat-performans odaklı modelleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Chery’nin 2025 Kasım ayı fiyat listesinde yapılan güncellemeler, otomobil tutkunları arasında adeta gündem yarattı.

Markanın popüler SUV modelleri Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 Pro Max, bu ay yapılan indirimlerle geniş bir tüketici kitlesinin odak noktasına taşındı.

TIGGO SERİSİNDE DEV İNDİRİM

Chery’nin üst segment SUV modeli Tiggo 8 Pro Max, 500.000 TL indirimle ilgi çekti.

- Exceptional donanım, normalde 2.750.000 TL olan fiyatı 2.250.000 TL’ye düşerek tam 500.000 TL avantajsundu.

- Ayrıca Intelligent donanımda da 205.000 TL indirim uygulanması dikkat çekti.

Geniş iç hacmi, zengin donanım seçenekleri ve 7 koltuklu yapısıyla öne çıkan Tiggo 8 Pro Max, bu indirimle segmentinde önemli bir rekabet başlattı.

YENİ TIGGO 7’DE 300.000 TL İNDİRİM

Orta SUV segmentinin sevilen modeli Yeni Tiggo 7 için de cazip fiyat avantajları açıklandı.

Özellikle dört çeker Prestige 4x4 donanımında 300.000 TL indirim yapılması, performans ve çeker tercihi olan kullanıcıların ilgisini çekti.

- Prestige 4x2: 181.000 TL indirim

- Prestige 4x4: 300.000 TL indirim