Ciğerlerimiz yanıyor: İşte yangınlarda son durum

Yaz ayları geldi, orman yangınlarında da artış başladı.

Yurt genelinde çıkan orman yangınlarına hızla müdahale, hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Dün İzmir'de çıkan yangına müdahale sürerken, sabah saatlerinde de Antalya'da yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin sık sık bilgi veriyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yürütülen soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İZMİR'E AYRI BİR PARANTEZ

Tunç, "Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, bin 81 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır." dedi.

Tunç, İzmir ilinin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili şüpheli 1 kişinin benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Tunç, "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, ‘kasten orman yangınına sebebiyet verme’ suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekledir." dedi.

"77 YANGIN ÇIKTI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, Manisa Akhisar'daki yangının şiddetli rüzgar sebebiyle yeniden başladığını açıkladı.

Yumaklı, şunları söyledi:

Bugün 77 yangın oldu. 53'ü orman dışındaydı. Bunlardan 9 tanesi büyüktü.



Bunlardan; Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve İzmir Doğanbey devam ediyor. Bu 3 yangın da ciddi. Diğerlerini yoğun çabayla kontrole altına alındı.



Doğanbey ve Kuyucak'ta meteorolojik veriler gece boyu 40-50 km rüzgarın eseceğini gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Yerleşim yerleri var. 4 köy, 2 mahalle boşaltılmıştı. Gerekirse risk almayacağız. Koordineli halde onları da boşaltacağız.

İZMİR

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Adnan Menderes Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar 9 saat sonra yeniden başladı.

Boşaltılan mahalle sayısı akşam saatlerinde 10'a yükseldi.

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangınının etkili olduğu bölgeye takviye olarak 12 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Öte yandan, ilk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden 2'sinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladığı bildirildi.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Alevler, Seferihisar'ın Yeni Orhanlı Mahallesi ile Ürkmez mevkiindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallerine kadar ulaştı.

Mahallede alevlerin sıçradığı 3 ev zarar gördü. Vatandaşlar evlerini tahliye edip bölgeden uzaklaşmaya başladı.

Gaziemir ilçesindeki yangında ise alevler, Beyazevler mevkiine kadar ulaştı.

GAZİEMİR

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, bir helikopter, 3 arazöz ve bir su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN GALERİCİLER SİTESİNE SIÇRADI: ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALDE

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Buca ilçesindeki Otokent Galericiler Sitesi'ne de sıçradı.

Yangını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, alevlerin iş yerlerine sıçramaması için çaba harcıyor.

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden çıkarmaya çalışıyor. Emniyet ekipleri de TOMA'larla yangına müdahale ediyor.

Yangında çok sayıda araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangının olduğu bölgede otoyola çıkış yolları kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

MANİSA

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın, ikinci gününde devam etti.

Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.

Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı.

Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor.

Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Akşam saatlerinde Bakan Yumaklı, Manisa Akhisar'daki yangının şiddetli rüzgar sebebiyle yeniden başladığını açıkladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

ANTALYA

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm ormanlık, 3 dönüm de orman dışı kırsal alan zarar gördü.

AYDIN DİDİM

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 3 uçak ve 11 arazözle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

ANTALYA GAZİPAŞA

Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.