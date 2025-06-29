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Çin uçağından teknik arıza nedeniyle Samsun'a zorunlu iniş

Şanghay kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan China Eastern Airlines’a ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

DHA DHA
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Çin uçağından teknik arıza nedeniyle Samsun'a zorunlu iniş

Çin'in China Eastern Airlines isimli havayolu şirketine ait MU703 sefer sayılı Airbus A330-300 tipi uçak, Karadeniz semalarında iken teknik arıza yaşandı.

Uçuş ekibi, arıza üzerine Çarşamba Havalimanı’na divert (yönlendirme) kararı aldı.

ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Uçak, sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaptı. B-1073 kuyruk tescilli uçaktan sorunsuz şekilde indirilen yolcular, otobüslerle İstanbul’a sevk edildi.

Uçaktaki arızayla ilgili teknik ekipler tarafından detaylı inceleme ve bakım çalışmaları başlatıldı.

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