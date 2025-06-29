Çin uçağından teknik arıza nedeniyle Samsun'a zorunlu iniş

Çin'in China Eastern Airlines isimli havayolu şirketine ait MU703 sefer sayılı Airbus A330-300 tipi uçak, Karadeniz semalarında iken teknik arıza yaşandı.

Uçuş ekibi, arıza üzerine Çarşamba Havalimanı’na divert (yönlendirme) kararı aldı.

ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Uçak, sorunsuz şekilde havalimanına iniş yaptı. B-1073 kuyruk tescilli uçaktan sorunsuz şekilde indirilen yolcular, otobüslerle İstanbul’a sevk edildi.

Uçaktaki arızayla ilgili teknik ekipler tarafından detaylı inceleme ve bakım çalışmaları başlatıldı.